В Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу подвели итоги работы за 2020 год.

Отметим, что число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 2,3 процента. Стало меньше преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе тяжких и особо тяжких — на 22 процента, краж на 27 процентов, грабежей на 36.

Сократилось число преступлений, совершенных рецидивистами и подростками.

Из незаконного оборота изъято свыше 60 килограммов веществ, стало меньше краж, более чем на треть — хищений, совершенных в поездах. При этом возросла их раскрываемость.

За год пресечено свыше 100 тысяч правонарушений, раскрыто более тысячи преступлений, зарегистрировано более 42 тысяч заявлений, сообщений и иной информации о противоправных деяниях.