На полигоне захоронения ТКО Энгельсского МСК произведен монтаж системы дегазации. Технологическая модернизация выполнена АО «Управление отходами» с опережением графика и была запланирована на этапе разработки проекта полигона.

Система дегазации позволит снизить давление внутри тела карты полигона, а также обеспечивает экологически безопасное функционирование объекта. На выведенной из эксплуатации рабочей карте №1 установлены 10 газоотводных скважин, оборудованных перфорированными трубами и дренажным гранитным слоем. Оборудованы детальные пробки каждой скважины, которые предотвращают поступление кислорода в тело карты.

— Полигон — это сложное инженерно-техническое сооружение, которое обеспечивает долгосрочный естественный процесс перехода ТКО в биологически инертную массу. Если полигон работает правильно, то опасный мусор превратиться безопасную для природы и человека субстанцию. При загрузке обработанного ТКО на полигон в толще присутствует кислород, который выходит после трамбования и уплотнения. В процессе производственного цикла полигона неизбежно образуется свалочный газ, который обязательно надо удалить, чтобы процессы перегнивания ТКО внутри тела полигона проходили качественно и безопасно. Поэтому исполняем не только проектные требования к объекту захоронения ТКО, но и экологические стандарты работы современных полигонов, — объясняет инженер саратовского филиала АО «Управление отходами» Станислав Ковальский.

Напомним, что свалочный газ, образующийся на полигоне, входит в одну из ключевых групп продуктов, являющихся результатом биологического разложения органической фракции отходов, складируемых на полигоне.

АО «Управление отходами» в рамках концессионного соглашения с Правительством Саратовской области выстроила и эксплуатирует современную инфраструктуру по обработке и обращению с ТКО в Зоне деятельности I. В своей работе компания придерживается предусмотренных экологических стандартов и обеспечивает безопасное обращение с отходами.