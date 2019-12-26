В уходящем году саратовский филиал АО «Управление отходами» расширил просветительскую работу в области повышения экологической грамотности населения. Реализуемая с 2015 года программа в этом году неоднократно становилась победителем и лауреатом престижных конкурсов и премий.

Одним из направлений программы является организация и проведение экскурсий в энгельсский Экотехнопарк и балаковский мусороперерабатывающий завод. В 2019 году филиал провёл более 40 обучающих экскурсий на предприятия, их посетили почти 800 человек.

— Этот год был плодотворным для нашей программы экологического просвещения. Мы стали экспертами Школы молодых управленцев, внедряли новые образовательные формы, поддерживали экологические инициативы. Основным способом экопросвещения по-прежнему остаются экскурсии на концессионные объекты. Ничто более наглядно не демонстрирует объемы образуемых отходов, этапы их сортировки и способы обработки. В основном экскурсии проводятся для школьников и студентов, не отказываем мы и просто группам активных граждан. Помогаем практической информацией юным учёным, увлечённым экологией.

Наши экскурсии сопровождаются рассказами о такой экологической проблеме, как образование отходов и неосознанное потребление. Специалисты делятся особенностями технических возможностей нашего производства, гости узнают много интересных фактов о «второй жизни» отходов. После экскурсий мы всегда получаем много дополнительных вопросов, что говорит об актуальности темы, — рассказал директор Регионального оператора АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

Долгосрочная просветительская программа саратовского филиала АО «Управление отходами» в этом году стала победителем международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие». Совместно с экологическими организациями и социально ответственным бизнесом был проведен фестиваль «ЭКОкультуры», который посетили более 1 500 человек. Проект «Фестиваль ЭКОкультуры» получил «Национальную экологическую премию им. В.И. Вернадского» в номинации «Экологическое образование в интересах устойчивого развития», стал обладателем премии лучших маркетинговых решений VOLGA BRAND в номинации «Лучшее решение в сфере событийного маркетинга», а также лауреатом премии «Хрустальное сердце» в номинации «Добровольческая акция года».

Являясь активным членом Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) саратовский филиал АО «Управление отходами» не только реализует просветительскую программу для повышения экологической грамотности населения, поддерживает развитие системы непрерывного экологического просвещения, но и создает новые экологические проекты.