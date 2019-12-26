В уходящем году саратовский филиал АО «Управление отходами» расширил просветительскую работу в области повышения экологической грамотности населения. Реализуемая с 2015 года программа в этом году неоднократно становилась победителем и лауреатом престижных конкурсов и премий.

Одним из направлений программы является организация и проведение экскурсий в энгельсский Экотехнопарк и балаковский мусороперерабатывающий завод. В 2019 году филиал провёл более 40 обучающих экскурсий на предприятия, их посетили почти 800 человек.

Этот год был плодотворным для нашей программы экологического просвещения. Мы стали экспертами Школы молодых управленцев, внедряли новые образовательные формы, поддерживали экологические инициативы. Основным способом экопросвещения по-прежнему остаются экскурсии на концессионные объекты. Ничто более наглядно не демонстрирует объемы образуемых отходов, этапы их сортировки и способы обработки. В основном экскурсии проводятся для школьников и студентов, не отказываем мы и просто группам активных граждан. Помогаем практической информацией юным учёным, увлечённым экологией.

Наши экскурсии сопровождаются рассказами о такой экологической проблеме, как образование отходов и неосознанное потребление. Специалисты делятся особенностями технических возможностей нашего производства, гости узнают много интересных фактов о «второй жизни» отходов. После экскурсий мы всегда получаем много дополнительных вопросов, что говорит об актуальности темы, — рассказал директор Регионального оператора АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

Долгосрочная просветительская программа саратовского филиала АО «Управление отходами» в этом году стала победителем международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие». Совместно с экологическими организациями и социально ответственным бизнесом был проведен фестиваль «ЭКОкультуры», который посетили более 1 500 человек. Проект «Фестиваль ЭКОкультуры» получил «Национальную экологическую премию им. В.И. Вернадского» в номинации «Экологическое образование в интересах устойчивого развития», стал обладателем премии лучших маркетинговых решений VOLGA BRAND в номинации «Лучшее решение в сфере событийного маркетинга», а также лауреатом премии «Хрустальное сердце» в номинации «Добровольческая акция года».

Являясь активным членом Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) саратовский филиал АО «Управление отходами» не только реализует просветительскую программу для повышения экологической грамотности населения, поддерживает развитие системы непрерывного экологического просвещения, но и создает новые экологические проекты.

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