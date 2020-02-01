Несмотря на перебои в работе системы Меркурий, производители мяса и молока Саратовской области вовремя отгрузили свою продукцию. Об этом ИА «Новости Саратова» сообщила пресс-секретарь Управления ветеринарии региона Анна Чурсина.

— Сельхозпроизводители Саратовской области по графику отгрузили мясо и молоко. Перебоев в работе не было. Саратовцы смогут приобрести свежие товары, — сказала Чурсина.

Ранее мы писали о том, что ночью с 31 января на 1 февраля российская информационная система «Меркурий» не работала. Из-за этого многие участники сельхозрынка не смогли обеспечить торговые точки свежим мясом и молоком вовремя.