Сегодня, 3 августа, Управлению на транспорте МВД России по ПФО исполняется 11 лет.

Напомним, что во исполнение указа президента РФ от 18 февраля были созданы управления на транспорте по федеральным округам. УТ МВД России по ПФО с дислокацией в Нижнем Новгороде образовано путем слияния трех ранее существовавших УВДТ – Волго-Вятского, Средневолжского и Приволжского.

В оперативном обслуживании линейных подразделений Управления находятся объекты транспортного комплекса, расположенные на участках трех железных дорог, 18 аэропортов, акватории девяти рек.

— От всей души желаем сотрудникам и ветеранам УТ МВД России по ПФО, а также членам их семей крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья и благополучия! — уточнили в паблике ведомства в соцсетях.

Редакция информационного портала «Новости Саратова» поздравляет транспортных полицейских с Днем рождения, особенно пресс-секретаря управления по Саратовской области Александру Коваленко.