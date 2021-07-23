В Саратове следователи возбудили уголовное дело о взятке в крупном размере. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, с сентября 2019 по июнь 2021 года управляющий недвижимостью акционерного общества в Саратове получил от директора коммерческой организации частями 439 тысяч рублей. Сумма предназначалось за незаконное бездействие, выражающееся в предоставлении беспрепятственного пользования помещением комбината без заключения договора аренды.

По данным источника, речь идет о полиграфическом комбинате.

Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Доказательства закрепляются, расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о эпизодах взятничества в этой организации. С октября 2017 по март 2021 года замдиректора по логистике одного из акционерных обществ города Саратова получил шесть взяток общей суммой свыше несколько миллионов рублей. Его также задержали, гражданин находится под домашним арестом.