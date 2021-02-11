Утром 11 февраля на маршруты по уборке ТКО вышли более 350 экипажей спецтехники. Несмотря на существенное увеличение времени прохождения маршрутов из-за снегопада и пробок на дорогах, обеспечен своевременный вывоз ТКО на мусорообрабатывающие комплексы. Однако зафиксировано уже более 20 случаев непроезда спецтехники к контейнерным площадкам.

— Управляющим компаниям надо учиться на своих ошибках. В результате снегопадов в середине января у нас были заблокированы более 400 контейнерных площадок одновременно. Шла активная расчистка города, подъезды к контейнерным площадкам перекрывались отвалами, которые управляющие компании не расчистили. Мы были вынуждены обращаться в администрацию и прокуратуру, чтобы понудить нерадивых управленцев вовремя выполнять свою работу. Не ждите, когда счет блокированным площадкам пойдет на сотни – расчищайте подъезды сейчас, – заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, что обеспечение доступа к площадке и содержание мест накопления на придомовой территории входит в обязанности управляющих организаций и оплачивается жителями в рамках содержания жилья. Обеспечение проезда к контейнерным площадкам является важнейшим условием предоставления качественной коммунальной услуги по обращению с ТКО.