В прошедшем году благодаря судебной и досудебной работе специалистов Саратовского филиала АО «Ситиматик» 140 управляющих компаний областного центра и Энгельса оплатили 179,5 млн рублей задолженности за услугу по обращению с ТКО. Из них 60% УК сделали это добровольно в процессе досудебного урегулирования и погасили 108 млн рублей долгов. Остальные 40% компаний довели дела до суда и были вынуждены восполнить неплатежи по решениям суда или в процессе судебных разбирательств.

«Самый крупный оплаченный долг составил 33 млн рублей и числился за АНО «СФЕРА» Ленинского района Саратова. Он был погашен в ходе досудебных разбирательств. Второй по сумме оплаты стала группа компаний ООО «Фри дом». С ними суды длились практически два года. В итоге группа оплатила всю сумму долга, почти 20 млн рублей, и судебные издержки. Крупными должниками были ООО «УК Шелковичная» Фрунзенского района и ООО «Энергия – 1» Заводского района. Они погасили в общей сложности 14 млн рублей в рамках досудебного урегулирования. В целом, общая сумма задолженности по этому сегменту постепенно снижается, но до сих пор остаются недобросовестные УК, с которых мы взыскиваем долги через суд, и переводим жителей на прямые договоры», — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Крайней мерой в борьбе с недобросовестными управляющими организациями, не оплачивающими услугу по обращение с ТКО, становится инициирование проверок финансово-хозяйственной деятельности их руководителей, а в последствии — возбуждение уголовных дел. По заявлению Саратовского филиала АО «Ситиматик» возбуждено и расследуются уже несколько уголовных дел. Позиция о необходимости привлечения к личной ответственности руководителей управляющих организаций в рамках Уголовного кодекса РФ поддерживается и органами прокуратуры региона на заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию преступлений и правонарушениям в сфере ЖКХ.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону 8 (8452) 25-64-90.