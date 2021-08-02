Расследование уголовного дела в отношении управляющего недвижимым имуществом акционерного общества в Саратове продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Как сообщалось ранее, с сентября 2019 по июнь 2021 года он получил от директора коммерческой организации 439 тысячи рублей за незаконное бездействие, выражающееся в предоставлении беспрепятственного пользования помещением комбината без заключения договора аренды. По данным источника, речь идет о полиграфкомбинате.

Гражданину предъявили обвинение, он признал свою вину. Ранее его отправляли под домашний арест.

Напомним, ранее на него возбуждали еще одного уголовное дело за получение 153 тысячи рублей в период с октября 2018 по июнь 2021 года. Деньги предназначались за незаконное предоставление в пользование помещения комбината без заключения договора аренды.

Расследование продолжается.

Это не первое дело, которое заводят на сотрудников организации. Ранее во взятничестве подозревали замдиректора по логистике — минимум в шести эпизодах.