Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин внес изменения в структуру правительства Саратовской области.

Согласно соответствующему постановлению, упразднены должности двух его заместителей, министров промышленности и энергетики, а также сельского хозяйства.

Вместо этого появились должности заместителя председателя правительства – министра промышленности и энергетики области и заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства области.

Напомним, в прошлом году председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщал о сокращениях в госаппарате и территориальных ведомствах, а губернатор Саратовской области Валерий Радаев организовал комиссию, которая решает, кого оставлять, а кого нет.