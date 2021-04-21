Из-за урагана без части крыши осталась школа в селе Новозахаркино Петровского района.

Ветер повредил 50 квадратных метров металлической кровли школы и 16 квадратных метров мягкой кровли котельной.

На месте происшествия находятся заместитель главы администрации Петровского муниципального района по социальным вопросам Николай Ларин, начальник районного управления образования Наталья Уханова и председатель СПК имени Чапаева Сергей Трунилин.

После того, как будут приобретены необходимые материалы и ветер утихнет, рабочие начнут чинить крышу. На сегодняшний день в школе обучаются 54 человека, 12 детей посещают дошкольную группу. Учебно-воспитательный процесс продолжается в классах, не затронутых повреждениями. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Напомним, сегодня сильным ветром сдуло еще одну крышу, в школе села Аткарского района. Там восстановительные работы уже начались.