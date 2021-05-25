Сегодня ночью, 25 мая, в Питерском районе прошел ураган.

Сильный ветер повредил кровлю нескольких объектов соцсферы: пищеблока районной больницы и ДК в селах Моршанка и Козловка.

Глава Саратовской области Валерий Радаев поручил зампреду Роману Грибову совместно с представителями профильных министерств правительства выехать на место для оценки нанесенного ущерба и принятия оперативных мер по восстановлению учреждений.

Отдельно поставлена задача провести работу с местными жителями, при необходимости оказать им помощь. Пока только один человек заявил о повреждении кровли постройки.