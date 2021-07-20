Жители села Сосновая Маза Хвалынского района сообщили о прошедшем урагане. У школы частично сорвало кровлю, а у детского сада – полностью.

— Был недавно в этой школе, встречался с людьми. Обсуждали развитие учебного учреждения и села в целом. Там прекрасный коллектив, настоящие профессионалы своего дела. Уже созвонился с главой района, с местным отделением партии. При необходимости выеду в село. Проблему надо решать срочно, это вопрос безопасности детей, — прокомментировал случившееся депутат ГД Николай Панков.