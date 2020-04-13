В Саратове ураганный ветер повалил 26 деревьев, сообщает мэрия.

Из-за неблагоприятных погодных условий оборвали 110 линий электропередач и повреждены две газовые трубы. Ветер повредил не только растения, но и крыши двух домов, которые были сорваны.

У гостиницы «Олимпия» на Чернышевского упал рекламный щит, а в домах №№ 123, 125, 127 не было света из-за обрыва линий электропередач.

— В Заводском районе у дома №19А по ул. Огородная упало дерево и повредило газовую трубу. И у дома №1А по улице Омская упало дерево и повредило линии электропередач, — говорится в сообщении.

В Заводском районе дерево упало на припаркованные машины.

— Силами подрядной организации организованы работы по распилу с последующим вывозом порубочного материала, — уточнили в администрации.