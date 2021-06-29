В Аткарске Саратовской области прошёл сильный ураган. Заместитель председателя правительства Александр Соловьев по поручению губернатора выехал на место бедствия, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий стихии.

Ураган нанес повреждения кровли здания местной администрации, магазина и пожарного поста. Также частично повреждены 40 жилых домов. Одно дерево рухнуло на газопровод, однако здесь обошлось без повреждений.

В селе Борисоглебовка из-за урагана произошел порыв ЛЭП и сгорел насос закачки воды. Службы ведут восстановительные работы. В селе Мунино также был порыв ЛЭП, электроснабжение уже восстановлено.