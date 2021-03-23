Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал в своем аккаунте в соцсети Instagram об итогах голосования о цвете трамвая.

Победил желтый, в него и перекрасят чешский транспорт, который прибудет из Москвы.

—Мы еще с того года предлагали сделать трамвай желтым цветом, так как он максимально подходит под фон наших улиц и его видно издалека! Сара тау- желтая гора! А также все новые трамваи, которые будут закупаться для нашего прекрасного города будут выкрашены в жёлтый цвет! — прокомментировали новость саратовские урбанисты.

Они отметили, что в 2016 году основным цветом для своих трамваев желтый хотели выбрать в Краснодаре, но у них ничего не получилось.

