Известный комик и ведущий «Вечернего Урганта» Иван Ургант посмеялся над ситуацией с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным.

Напомним, недавно полиция задержала Рашкина ночью в лесу недалеко от Лысых гор с тушей незаконно убитого лося в багажнике, а также в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование он пройти отказался, на что был составлен административный протокол.

Он находился в государственной машине, в которой также нашли и оружие. Там обнаружился карабин c прицелом ночного видения, охотничий билет, разрешение на хранение оружия, пуля и гильза. Отметим, что разрешения на охоту на лося у Рашкина не было. Карабин и боеприпасы направлены на экспертизу. Сейчас следователи ищут свидетелей незаконной охоты.

Депутат объяснил, что они с товарищем нашли разделанное животное в лесу и хотели отдать в полицию.

— Он и правда мог найти лося в лесу. Валерий Рашкин 22 года в Госдуме. Это все равно, что 22 года подряд выигрывать в казино, ставя на красное, — посмеялся над ситуацией Ургант.

Он также предложил рассмотреть версию самоубийства лося, потому что «он не голосовал за коммунистов и ему стало стыдно». Также возможной причиной такой ситуации, по словам комика, могла стать лосинная дуэль, на которой одно животное погибло, а «французский лось еще где-то ходит».

— И потом, если бы Рашкин хотел убить лося, он бы просто принял закон, разрешающий депутатам вести охоту на лосей в Саратовской области, — добавил ведущий.