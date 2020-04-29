В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне для студентов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС был проведен «Урок Памяти».

Студенты, под руководством преподавателей ПИУ РАНХиГС Вадима Малого, Валентины Попюк, Екатерины Авдеевой, Игоря Копьева и Владимира Гусева, ознакомились с художественным произведением о Великой Отечественной войне «Переводчик» (режиссер: Андрей Прошкин).

Студент ПИУ РАНХиГС Анна Гусева поделилась впечатлениями:

— Кинокартина «Переводчик» 2014 года — это больше, чем картинка на экране. С первых секунд фильм приковывает внимание, не хотелось отрываться ни на минуту.

Из описания к «Переводчику» сразу понятно, что затронута военная тема, но она настолько глубока и необычна, что ты начинаешь открывать для себя новые моменты, узнавать то, что даже и близко не было на уме.

С первой минуты становится интересно наблюдать за главным героем, учителем химии, Андреем Петровичем Стариковым. Он хорошо владел немецким языком, что сразу подметили враги, ворвавшиеся к ним в город. Поневоле, Стариков стал переводчиком в штабе немцев, ведь отказаться он не мог, это влекло за собой смерть… Осуждать героя или нет — дело каждого из нас, но чтобы сделать свои выводы, эту историю следует досмотреть до конца.

Однозначно могу сказать, что я была удивлена линией сравнения Андрея Старикова с Чарли Чаплином. Почему автор акцентировал на это внимание? Как мне кажется, это неспроста, ведь Чарли Чаплин был не только известным американским комиком, но и всем сердцем любил СССР.

Скрытый подтекст, который показывает режиссер Андрей Прошкин…. Есть такое выражение «маленький человек», но в этом фильме уверенно можно выделить «маленький ЧЕЛОВЕК»! Андрей Стариков — это герой, который выиграл свою войну в одиночку!

Порекомендовала бы я это произведение к просмотру? Конечно да! Ведь даже тихий и спокойный человек порой идет до конца за свою семью и свою Родину!

Студент Александра Горелова отметила:

— Художественное произведение очень захватывающее, совсем не схоже с другими подобными картинами на тему Великой Отечественной Войны. Я в восторге от главного героя — Андрея Старикова. Он настолько справедливый человек, что не побоялся за себя, расстреляв целый штаб немцев. Мне было очень жаль, когда его семья погибла, но, не смотря на свою боль, он нашёл в себе силы вернуться обратно в город и отомстить за свою семью.

— Меня очень привлекло в фильме то, что тут ставится вечный вопрос – как остаться человеком несмотря ни на что… — прокомментировала студент Алина Ундимирова. — В процессе просмотра зритель наблюдает за тем, как обычный школьный учитель ведет «скрытую» войну с врагами, хотя и враги и соотечественники уверены, что он под контролем оккупантов. Есть знаменитая поговорка – «Один в поле не воин». Но знает ли ее главный герой? Он один – но он что-то делает, он борется.

Что-то новое в теме войны – главная изюминка этого произведения. Я не помню, чего-то подобного из просмотренного мной ранее. Войсковые операции, фронт, партизанское движение. Но, чтобы один человек на весь захваченный Таганрог вел бой – что-то новое… Герой в меру своих сил пытается спасать людей. Я думаю, что он сделал все, что возможно и даже больше.

Я испытываю чувство гордости за людей, побывавших в сражениях. За этого обычного учителя – я тоже испытываю чувство гордости. Он вел маленькую войну, но пришел к большой победе… Благодаря тому, что в нашей стране было много отважных, самоотверженных людей – Россия и выиграла войну.

Память об этой беспощадной Войне должна навсегда сохраниться в наших сердцах… Ничего не должно быть забыто… Мы должны быть благодарны тем, кто защищал нашу Родину, за то, что мы свободно ходим по земле… Мы должны уважать тех, кто отдавал свои жизни за нашу свободу.

«Урок Памяти» становится традиционным мероприятием в Поволжском институте управления РАНХиГС и проводится регулярно, начиная с 2010 года.