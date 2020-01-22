Сотрудники Приволжской железной дороги и Саратовской транспортной прокуратуры провели урок «Железная дорога – зона повышенной опасности» для учащихся 9 классов средней школы № 100 города Саратова. Организовать профилактическое мероприятие в данном учебном заведении железнодорожники решили в связи с тем, что оно расположено в непосредственной близости от железной дороги.

Школьникам рассказали о правилах безопасного поведения на стальной магистрали, показали предостерегающие видеоролики, а также напомнили, что переходить железнодорожные пути можно только в специально оборудованных местах.

– Железную дорогу следует пересекать по пешеходным мостам, тоннелям и переходам. Нельзя отвлекаться на мобильные телефоны или прослушивание музыки в наушниках, находясь в зоне движения поездов, – напомнил ведущий инженер службы охраны труда и промышленной безопасности ПривЖД Сергей Гуцул.

В конце встречи была организована тематическая викторина с вручением подарков и памяток с основными правилами поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

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По итогам 2019 года в Саратовском регионе Приволжской железной дороги отмечается снижение количества несчастных случаев в зоне движения поездов. За 12 месяцев произошло 15 случаев травмирования граждан, что на 40% меньше аналогичного показателя за 2018 год.