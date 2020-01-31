Монтажник, который в августе прошлого года уронил болгарку на коляску с ребенком, предстанет перед судом в Саратове, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, 2 августа сотрудники одного из саратовских ООО ремонтировали крышу коррекционной школы №6 в Заводском районе Саратова. В этот момент мимо здания проходила женщина с коляской, в которой находился двухлетний ребенок. Один из монтажников не удержал болгарку в руках и уронил ее. Инструмент упал на коляску и попал по голове маленькой девочки. С открытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга она была госпитализирована.

Было возбуждено уголовное дело, расследование которого сейчас завершено. Дело передано в суд.