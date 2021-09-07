Показатель политической устойчивости Саратовской области за прошедший месяц упал на 0,1 балла, сообщает фонд «Петербургская политика».

Сейчас он составляет 5,2 балла. Согласно мнению экспертов, на уровень политической устойчивости повлияли отставки глав нескольких муниципальных образований: главы Вольского района Виталия Матвеева, главы Вольска Максима Кузнецова, главы Шихан Андрея Татаринова и главы Петровского района Дениса Фадеева.

Пожар в саратовском цирке Братьев Никитиных также негативно сказался на социально-политической устойчивости региона.