По итогам 2020 года на полигоне Приволжской железной дороги отмечается снижение количества несчастных случаев в зоне движения поездов.

За 12 месяцев травмировано 25 человек, что на 25 процентов меньше, чем годом ранее. Из них погибли 14 человек, против 18 в 2019 году. Как и в 2019 году среди пострадавших были двое несовершеннолетних.

Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остаётся хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.

Сокращению количества несчастных случаев на Приволжской железной дороге способствует ремонт платформ и пешеходных переходов, нанесение полос безопасности, а также установка информационных знаков и плакатов.