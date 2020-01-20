По итогам 2019 года на полигоне Приволжской железной дороги отмечается

снижение количества несчастных случаев в зоне движения поездов. За 12 месяцев было

травмировано 34 человека, что на треть меньше аналогичного показателя за 2018 год. Из

них погибли 18 человек, в 2018 году – 30. Среди пострадавших – двое

несовершеннолетних, в 2018 – один.

Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остаётся хождение по

железнодорожным путям в неустановленных местах — 95 процентов от общего количества

пострадавших.

Сокращению количества несчастных случаев на Приволжской железной дороге

способствует ремонт платформ и пешеходных переходов, нанесение полос безопасности,

а также установка информационных знаков и плакатов.

Для предупреждения травматизма на объектах железнодорожного транспорта

проводились месячники «Безопасные каникулы» и «Детская безопасность на железной

дороге». В образовательных учреждениях Саратовской, Волгоградской и Астраханской

областей организовывались «Уроки безопасности». Профилактические беседы в первую

очередь проводились с учащимися учебных заведений, расположенных в

непосредственной близости от железной дороги. Школьникам рассказывали о правилах

поведения на объектах железнодорожного транспорта, раздавали буклеты, памятки, а

также показывали тематические видеоролики. В 2019 году в профилактических

мероприятиях участвовали более 30 тысяч граждан, в том числе более 28 тысяч детей.