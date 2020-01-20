По итогам 2019 года на полигоне Приволжской железной дороги отмечается
снижение количества несчастных случаев в зоне движения поездов. За 12 месяцев было
травмировано 34 человека, что на треть меньше аналогичного показателя за 2018 год. Из
них погибли 18 человек, в 2018 году – 30. Среди пострадавших – двое
несовершеннолетних, в 2018 – один.
Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остаётся хождение по
железнодорожным путям в неустановленных местах — 95 процентов от общего количества
пострадавших.
Сокращению количества несчастных случаев на Приволжской железной дороге
способствует ремонт платформ и пешеходных переходов, нанесение полос безопасности,
а также установка информационных знаков и плакатов.
Для предупреждения травматизма на объектах железнодорожного транспорта
проводились месячники «Безопасные каникулы» и «Детская безопасность на железной
дороге». В образовательных учреждениях Саратовской, Волгоградской и Астраханской
областей организовывались «Уроки безопасности». Профилактические беседы в первую
очередь проводились с учащимися учебных заведений, расположенных в
непосредственной близости от железной дороги. Школьникам рассказывали о правилах
поведения на объектах железнодорожного транспорта, раздавали буклеты, памятки, а
также показывали тематические видеоролики. В 2019 году в профилактических
мероприятиях участвовали более 30 тысяч граждан, в том числе более 28 тысяч детей.