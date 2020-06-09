По итогам пять месяцев 2020 года на полигоне Приволжской железной дороги зафиксировано снижение количества несчастных случаев в зоне движения поездов.

В январе-мае было смертельно травмировано три человека. Случаев травмирования несовершеннолетних не зафиксировано. За аналогичный период прошлого года в транспортных происшествиях пострадали 10 человек, четверо из них погибли.

Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остается хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.

Приволжская железная дорога призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и соблюдению правил поведения на железной дороге.