За последние несколько лет уровень воды в водоемах Саратовской области упал.

Это явление неблагоприятно сказывается на животном мире, промышленном и сельскохозяйственном производстве, условиях проживания в прилегающих населенных пунктах.

Об этом сообщает в своем Телеграм-канале председатель областного правительства Роман Бусаргин.

По поручению губернатора области в девяти муниципалитетах региона проведена закачка воды. Всего с начала осенне-зимнего периода в водоемы закачано 12,8 млн кубических метров.

В пруды, водохранилища и реки Александрово-Гайского района подано 3602 тыс. кубических метров, Дергачевского – 1350 тыс., Ершовского – 2460 тыс., Краснокутского – 2558,21 тыс., Краснопартизанского – 1235 тыс., Федоровского – 1040 тыс., Энгельсского – 290 тыс., Новоузенского – 212,72 тыс., Питерского – 76,8 тыс. кубических метров.

Для того чтобы население региона имело гарантированные объемы воды и могло использовать ее в хозяйственных и бытовых целях, работа по пополнению водоемов Саратовской области продолжится.