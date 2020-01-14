Уровень заболеваемости мышиной лихорадкой в Саратовской области значительно снизился. Об этом на конференции в минздраве заявила заместитель руководителя по ТУ Роспотребнадзора в Саратовской области Надежда Матвеева.

Специалист сообщила, что сейчас в больницы с подозрением на ГЛПС поступают в среднем 2-3 человека в сутки. Также с ее слов, риск заражения выше в домашних условиях или на даче, чем в естественной среде.

Матвеева добавила, что на Кумысной поляне, которая признана очагом инфекции в 2019 году, уже завершились работы по обработке территорий и сейчас там безопасно. Тем не менее, есть вероятность вспышки весной в связи с теплой зимой 2020 года. Однако, если усилятся морозы, то угрозы не будет.