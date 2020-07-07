Хозяйства шести районов Саратовской области на данный момент ведут уборку озимой пшеницы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства области.

Всего убрано 3,2 тысячи гектаров, а валовой сбор составил 6,4 тысячи тонн при урожайности 20 центнеров на гектар. Этот показатель на пять центнеров на гектар выше показателей прошлого года.

Наивысшая урожайность озимой пшеницы в этом году получена в Озинском районе – 25 центнеров на гектар.

В Питерском и Ровенском районах ведется уборка озимого рыжика – растения из семейства капустных. Убрано 30 процентов от заданного плана, валовой сбор составил 466 тонн.

В Саратовской области увеличиваются объемы заготовки грубых и сочных кормов. В полной потребности заготовлено сено в хозяйствах Озинского, Самойловского и Советского районов, сенаж — в Базарно-Карабулакском и Татищевском районах.

При этом продолжается и комплекс мероприятий по борьбе с вредителями и сорняками.