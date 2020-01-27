Школьники Саратова, ушедшие до 3 февраля на карантин по гриппу, все равно будут учиться через видеосвязь, мессенджеры и электронную почту. Приказ пописала председатель комитета по образованию Саратова Лариса Ревуцкая.

Как следует из документа, учебный процесс будет организован в дистанционном режиме через интернет. Домашние задания и материалы урока будут выкладываться на сайтах школ, передаваться электронной почтой, или по видеосвязи Skype.

Напомним, с завтрашнего дня и до 3 февраля из-за вспышки гриппа во всех школах и детских садах Саратова введен карантин.