Саратовская государственная юридическая академия с прискорбием сообщает, что 8 октября 2021 года на 73 году ушел из жизни доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и права, главный редактор журнала «Вестник Саратовской государственной юридической академии», почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, действительный член Российской академии естественных наук Иван Николаевич Сенякин.

Иван Николаевич в 1979 году с отличием окончил СЮИ им. Д.И. Курского. И сразу же начал преподавательскую и научную деятельность в стенах вуза, посвятив работе в альма-матер более 40 лет. Прошел путь от ассистента-стажера до профессора кафедры.

В 1982 году блестяще защитил кандидатскую диссертацию, в 1993 году – докторскую. Профессор Сенякин являлся одним из ярчайших представителей Саратовской школы теории государства и права, автором более 200 авторитетных научных работ. Под его руководством 6 докторантов, 60 аспирантов и соискателей подготовили и успешно защитили диссертации.

Ректорат, ученый совет, Совет ветеранов, коллектив сотрудников и студентов Саратовской государственной юридической академии выражают искренние соболезнования родным и близким И.Н. Сенякина. Светлая память об Иване Николаевиче навсегда сохранится в сердцах его многочисленных коллег и учеников, всех тех, кому посчастливилось учиться у него, работать и общаться с ним. О дате, месте и времени гражданской панихиды будет сообщено дополнительно на сайте академии www.сгюа.рф.