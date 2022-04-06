После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

-Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий.

Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России.

Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах, — написал чиновник.