В Саратовской области продолжают ликвидировать последствия урагана, пронесшегося во вторник, 14 июля. Об этом сообщает секретариат зампреда правительства региона Романа Бусаргина.

По уточненным данным, от шквалистого ветра и ливня пострадали 11 муниципальных районов, 49 населенных пунктов с населением почти 100 тысяч человек. Были разрушены и повреждены кровли 841 зданий, из них 56 социальных объектов, 785 жилых домов. От энергоснабжения оказались отключены 12 соцобъектов, 6,301 тысячи жилых домов. Без газоснабжения осталось 383 жилых дома. Стихия повалила 265 деревьев, в том числе два — на жилые дома, 11 – на электропровода, 18 — газовые трубы, 21 – на автомобили.

Ущерб составил 112 миллионов рублей.

В шести районах области — Балаковском, Питерском, Марксовском, Базарно-Карабулакском, Краснокутском и Новоузенском, объявлен режим чрезвычайно ситуации.

Ликвидацией последствий урагана занимались 714 человек и 172 единицы техники.