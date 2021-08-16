В Саратове 14 августа на 69-м году жизни скончалась заместитель директора Саратовского государственного академического театра драмы имени Слонова Татьяна Рыцарева. Об этом сообщается в аккаунте соцсети Instagram министерства культуры области.

Татьяна работала в отрасли культуры с 1980 года. В 2004 году ее назначили директором Театра русской комедии, а с 2007 года — заместителем директора театра. имени Слонова.

— Коллектив театра выражает искреннее, сердечное соболезнование родным и близким, всем, кто знал и любил Татьяну Евгеньевну, — пишет минкульт.

Прощание состоится 16 августа в 14 часов по адресу на Кутякова, 23/25.