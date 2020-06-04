В Вольске пропала пенсионерка, которая ушла в лес за грибами и не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд “Лиза Алерт”.

Вчера 81-летняя Галина Барышникова отправилась в лесную чащу за лисичками и маслятами, но домой так и не вернулась, родственники обратились к волонтерам.

Рост пропавшей около 158 сантиметров. У нее седые волосы длиной до плеч и серо-зеленые глаза. Ушла из дома в зеленой куртке, темных спортивных штанах, белых кроссовках, на голове была вязанная шапочка с серыми орнаментом, при себе имела зеленый рюкзак.

Если вам известка какая-либо информация об этой женщине вы можете сообщить по номеру 8(800)700-54-52 или инфоргу поисков Люсьене 8(905)385-02-65.