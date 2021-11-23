В Саратове в полицию обратилась 64-летняя жительница Кировского района с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По словам заявительницы, около дома по улице Лисина ее окликнула неизвестная женщина. Незнакомка сообщила, что на пенсионерке лежит страшная порча и она может ее снять. Для того, чтобы провести обряд, требовалось принести все сбережения.

Испуганная женщина сняла в банке 809 тысяч рублей и отдала «гадалке». Та завернула их в платок и велела дома положить в темное место. Придя домой, пенсионерка решила проверить сверток, но вместе денег обнаружила бумагу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.