Депутат Госдумы Николай Панков обсудил с жителями вольского посёлка Клены пути реализации ранее намеченных решений.

Это создание проектов ремонта дворов, обустройство канализации, ремонт дорожного покрытия. А также проверка качества работы управляющей компании.

Одна из главных проблем посёлка — промышленные выбросы извести. Руководитель ответственного за это предприятия пояснил, что принимаются дополнительные меры экологической безопасности. Фильтры устанавливаются на различных участках производства, откуда может произойти такой выброс.

«Необходимо не только обеспечить комфорт проживания людей, но и защитить их здоровье. Важен и вопрос шумоизоляции. Было бы хорошо, если бы представители актива посёлка посетили завод и лично убедились в том, какие меры принимаются», — подчеркнул Николай Панков.