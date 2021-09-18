Глава Безымянского муниципального образования Елена Услонцева прокомментировала предстоящие выборы.

— 17, 18 и 19 сентября – важные дни в жизни нашей страны. Судьба нашего государства, а значит, и нашего Энгельсского района и региона в целом, сейчас в ваших руках. Ведь именно вам сегодня предстоит сделать ответственный выбор.

Только от вас зависит, каким будет наш федеральный парламент, кто и как будет отстаивать ваши интересы, а значит интересы России.

Жители нашего муниципального района всегда отличались высокой ответственностью и чёткой гражданской позицией.

Идет второй день голосования. Уверена, что вы примете самое активное участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва, и найдете удобное время, чтобы прийти на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за будущее всех поколений, за будущее России.

Сегодня важен голос каждого гражданина, потому что к голосу одного человека присоединятся голоса сотни тысяч других избирателей. Это вы решаете сегодня то, каким будет наше государство в течение пяти лет: экономически развитым и политически стабильным, хранящим национальные интересы и культурное наследие, создающим условия для качественного медицинского обслуживания, социальной поддержки всех слоев населения и образования наших детей и внуков.

Выбор за кого проголосовать, как реализовать свое избирательное право, является личным решением каждого совершеннолетнего жителя нашего района. Именно от нашего с вами выбора зависит будущее нашего государства! — отметила она.