Жители областного центра массово жалуются на недоступность услуг многофункциональный центров.

В конце года на фоне пандемии центры предоставления Госуслуг ввели предварительную запись для граждан, ограничив число клиентов.

Саратовцы сообщают, что телефоны центров «Мои документы» практически недоступны: дозвониться по ним невозможно.

Что касается электронной записи, которая производится на сайте «Мои документы», то там почти не осталось свободных дат.

Наш корреспондент проверил возможность записаться онлайн.

Так, например, на получение услуги в министерстве соцразвития, все МФЦ Саратова предлагают максимум 2-3 дня в начале декабря. Кстати, запись на ноябрь уже закрыта полностью.

Многие, кто сдал документы в обработку в конце ноября, оказались в расстерянности: получать готовые бумаги нужно не ранее, чем через месяц, в конце декабря, а записи на это время нет. Раньше результат обработки ещё не будет готов, далее — затяжные новогодние праздники.

Получается, многие социально незащищённые граждане останутся без оформленных документов, а, значит, — без льгот и прочих нужных в такое непростое время госуслуг.