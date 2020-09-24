23 сентября состоялось торжественное вручение молодежной премии главы муниципального образования «Город Саратов» «Успех».

Премия главы МО «Город Саратов» вручается с 2015 года студентам и молодым специалистам, достигшим высоких результатов в профессиональной, творческой, спортивной, научной и общественной деятельности. Премия «Успех» выплачивается в рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация мероприятий с детьми и молодежью». Размер премии составляет 10 тысяч рублей.

В этом году обладателями премии выбраны 18 человек, в числе которых студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Иван Весёлый.

Усердие, талант и любовь к выбранной области деятельности каждый год приносят студенту ПИУ РАНХиГС Ивану Весёлому множество побед. Студент за годы обучения достиг немало высот, став победителем Международной научно-практической конференции «Развитие современного региона: вопросы политико-правового управления», городского конкурса социальных и инфраструктурных проектов в рамках III Городского форума общественных инициатив в номинации «ГОРОД», XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», Межрегионального молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога — 2020»; обладателем гранта Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь», полученного в рамках Молодежного Форума Приволжского Федерального округа «iВолга — 2020».

— Для меня получение молодежной премии «Успех» — это высокая оценка профессиональных результатов. В этом году на получение премии было подано около 100 заявок. Быть среди победителей — большая честь. Хочется сказать большое спасибо ПИУ РАНХиГС за те знания и возможности, которые открываются в его стенах, и благодаря которым подобные достижения становятся возможными! — поделился студент Президентской академии Иван Весёлый.