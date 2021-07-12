По факту обнаружения тела неизвестного мужчины в Самойловском районе Саратовской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба областного следственного управления.

Как стало известно, 11 июля вечером тело мужчины обнаружил фермер. Он занимался сельскохозяйственными работами на поле, расположенном на удалении около трех километров от села Штейнгардт. Там он обнаружил на грунтовой дороге, проходящей вдоль поля, тело неизвестного мужчины.

Следователи провели осмотр места происшествия. Телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено. Предположительно, смерть мужчины наступила около трех дней назад.

Точная причина смерти, личность мужчины, и все обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.