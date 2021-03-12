ГЖИ провела проверку в дома №32 на Брянской улице в Саратове, где 6 марта частично обрушилась лестница. Об этом сообщили в ГЖИ.

В подъезде, где это произошло, оперативно сделали металлическую лестницу.

Дом обслуживает УК “Стандарт”. Инспектор направил в адрес организации предостережение для проведения работ по поддержанию технического состояния дома до его расселения, здание признали аварийным.

Выяснилось, что несколько жителей установили в своих квартирах душевые, что не предусмотрено проектом дома.

Не проведена правильная гидроизоляция и водоотведение, из-за чего в течение последних лет намокают стены между квартирами и подъездом.

Два года назад по этой же причине частично обрушился лестничный пролет в другом подъезде дома.



