ГЖИ провела проверку в дома №32 на Брянской улице в Саратове, где 6 марта частично обрушилась лестница. Об этом сообщили в ГЖИ.
В подъезде, где это произошло, оперативно сделали металлическую лестницу.
Дом обслуживает УК “Стандарт”. Инспектор направил в адрес организации предостережение для проведения работ по поддержанию технического состояния дома до его расселения, здание признали аварийным.
Выяснилось, что несколько жителей установили в своих квартирах душевые, что не предусмотрено проектом дома.
Не проведена правильная гидроизоляция и водоотведение, из-за чего в течение последних лет намокают стены между квартирами и подъездом.
Два года назад по этой же причине частично обрушился лестничный пролет в другом подъезде дома.