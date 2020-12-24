В Саратовской области утром 24 декабря стало известно о 273 новых случаях коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе составляет 33,416 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 28,658 тысячи, за сутки 168.

Новые случаи распределились так: Саратов — 106, Энгельсский район — 26, Балаковский — 19, Петровский — десять, Вольский и Ершовский — по девять, Пугачевский — восемь, Ртищевский — семь, Красноармейский и Федоровский — по шесть, Перелюбский, Питерский, Романовский и Советский — пять, Александрово-Гайский, Аркадакский, Дергачевский, Новоузенский и Ровенский — по четыре, Воскресенский, Ивантеевский, Краснокутский, Лысогорский, Татищевский, Турковский районы и ЗАТО Светлый — по три, Балтайский и Хвалынский районы — по два, Краснопартизанский и Саратовский — по одному.