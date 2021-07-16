За прошедшие сутки новая коронавирусная инфекция унесла жизнь еще 16 жителей Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало десятерых женщин и шести мужчин в возрасте от 60 до 87 лет.

Отмечается, что общее число смертей в регионе достигло 1,538 тысячи человек.

На утро зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших новой инфекцией составляет в Саратовской области 69,41 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 65,118 тысячи человек, за сутки — 224.