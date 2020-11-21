На 9:00 21 ноября в Саратовской области зафиксирован 241 случай коронавируса, рекордное значение.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 24,989 тысячи человек, выздоровели 19,597 тысячи, за сутки 875.

Новые случаи распределились так: Саратов — 128, Энгельсский район — 22, Балаковский — 15, Балашовский — семь, Вольский и Новоузенский — по шесть, Марксовский, Пугачевский и Ртищевский — по пять, Александрово-Гайский, Дергачевский, Калининский и Красноармейский — по четыре, Воскресенский, Ершовский, Перелюбский, Петровский, Питерский, Федоровский и Хвалынский — по три, Лысогорский — два, Озинский, Ровенский и Саратовский — по одному.