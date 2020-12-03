В Саратовской области на 3 декабря стало известно о 255 случаях инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе.

Общее число заражений в регионе достигло 27,916 тысяч. Выздоровели с начала эпидемии 23,742 тысячи человек, за сутки 189.

Новые случаи распределились так: Саратов — 130, Энгельсский район — 22, Балаковский, Балашовский, Ершовский и Ртищевский — по семь, Новоузенский — шесть, Дергачевский, Марксовский, Пугачевский и Федоровский — по пять, Балтайский, Калининский, Краснокутский, Лысогорский, Озинский, Петровский и Турковский — по четыре, Александрово-Гайский, Самойловский, Саратовский, Татищевский районы и ЗАТО Светлый — по три, Питерский — два, Базарно-Карабулакский, Ивантеевский, Новобурасский и Ровенский — по одному.