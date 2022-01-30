На 30 января в Саратовской области зарегистрировано 924 новых случая заболевания коронавирусом — новый рекорд. Он побил вчерашнюю цифру — 889.

Напомним, заболеваемость начала расти с этой недели, если раньше в сутки было по 150-300 заболевших, теперь об этом остается только мечтать.

Общее количество заболевших в области составляет 143 195 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 129 709 человек, за сутки — 125.

На стационарном лечении находятся 1 266 человек, на амбулаторном — 7 059.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 310, Энгельсском районе — 167, Балаковском — 93.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее:

с пневмонией — 35, с признаками ОРВИ — 878, с бессимптомным течением — 11.