На 1 февраля в Саратовской области зарегистрировано 1 090 новых случаев заболевания коронавирусом. Это очередной рекорд — до этого было 989 и 927. Рост начался с прошлой недели.

Общее количество заболевших в регионе составляет 145 274 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 129 944 человека, за сутки — 114.

На стационарном лечении находятся 1 387 человек, на амбулаторном — 8 739.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 470, Энгельсском районе — 201, Балаковском — 197, Балашовском — 82, Аркадакском — 28, Вольском — 23, Ершовском — 20, Саратовском и Ровенском — по 14, Новобурасском — 11.

📌 Возрастной состав заболевших:

— до 6 лет – 51;

— 7-14 лет – 155;

— 15-17 лет – 54;

— 18-29 лет – 126;

— 30-49 лет – 348;

— 50-64 лет – 208;

— 65 и старше – 148.

🌡 По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее:

с пневмонией — 20, с признаками ОРВИ — 1 067, с бессимптомным течением — 3.