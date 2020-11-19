В Саратовской области снова побит суточный рекорд по заражениям коронавирусом — 235 подтвержденных диагнозов. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших новой ннфекцией в регионе составляет 24,469 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 18,199 тысячи человек, за сутки 414.

Новые случаи распределились так: Саратов — 112, Энгельсский район — 18, Балаковский — 11, Балашовский — восемь, Вольский — семь, Марксовский и Самойловский — по шесть, Дергачевский, Ершовский и Романовский — по пять, Краснокутский, Перелюбский, Петровский и Пугачевский — по четыре, Базарно-Карабулакский, Воскресенский, Ивантеевский, Новобурасский, Новоузенский, Саратовский и Советский — по три, Александрово-Гайский, Калининский, Лысогорский, Озинский, Федоровский и Хвалынский — по два, Духовницкий, Екатериновский и Красноармейский —по одному.