На утро 26 декабря в Саратовской области зарегистрировано 277 случаев коронавируса. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 33,968 тысячи человек, выздоровели 29,043 тысячи человек, за сутки 188.

Новые случаи распределились так: Саратов — 105, Энгельсский район — 33, Балаковский — 21, Балашовский — 12, Вольский — 11, Пугачевский — десять, Красноармейский — девять, Аркадакский, Воскресенский, Ершовский и Ртищевский — по семь, Екатериновский, Ивантеевский, Перелюбский, Советский и Федоровский — по пять, Петровский — четыре, Балтайский, Хвалынский районы и ЗАТО Светлый — по три, Базарно-Карабулакский, Ровенский и Саратовский — по два, Александрово-Гайский, Дергачевский, Лысогорский и Турковский — по одному.