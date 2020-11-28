Сегодня, 28 ноября, в Саратовской области установился антирекорд по смертям от коронавируса.

Об этом сообщили в федеральном штабе.

Не стало семерых человек, а общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 228.

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