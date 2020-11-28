Домой Рубрики Новости Саратова Установлен рекорд по смертям от коронавируса в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Установлен рекорд по смертям от коронавируса в Саратовской области По Новости Саратова - 28.11.2020 311 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 28 ноября, в Саратовской области установился антирекорд по смертям от коронавируса. Об этом сообщили в федеральном штабе. Не стало семерых человек, а общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 228. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Водительница Opel влетела в стоящий Kia в Саратове и попала в больницу Три улицы в Саратове остались без воды Блогер Иван Шепелев рассказал в студии “КП-Саратов” о своей карьере ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Водительница Opel влетела в стоящий Kia в Саратове и попала в... Новости Саратова - 28.11.2020 0 Вчера, 27 ноября, в 20:40 в Заводском районе Саратова произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 43-летняя водительница Opel Mokka не соблюдала безопасную дистанцию... Три улицы в Саратове остались без воды 28.11.2020 Блогер Иван Шепелев рассказал в студии “КП-Саратов” о своей карьере 28.11.2020 От коронавируса в Саратовской области скончались шесть женщин и мужчина 28.11.2020 Саратовские предприниматели попросили Володина о помощи в пандемию 28.11.2020