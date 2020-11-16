В Саратовской области от коронавируса за сутки скончались сразу шесть человек. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 58-летнего мужчины, который провел восемь дней в стационаре, двое суток на аппарате ИВЛ. Он страдал ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, хронической ишемией головного мозга. Болезнь унесла жизнь 47-летнего гражданина, который пробыл 11 дней в больнице, пять дней был подключен к аппарату ИВЛ. У него также была ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, псориаз.

Скончался 51-летний мужчина, который пробыл два дня в стационаре, сутки на ИВЛ. А также 78-летний гражданин, он провел девять дней в стационаре, пять на ИВЛ. У обоих диагностированы артериальная гипертензия, сахарный диабет.

Болезнь не смогла победить 54-летняя женщина, она провела 26 дней в стационаре, сутки на ИВЛ. Страдала ревматоидным артритом с системными проявлениями, амилоидозом почек.

И 53-летний мужчина, который лежал пять дней в стационаре, три на ИВЛ. У него была артериальная гипертензия, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, хронический гастрит, хронический пиелолнефрит.